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43 минуты назад

Американские школьные команды отменили матчи с клубом волейболиста-трансгендера

Чемпионат.com

Женские американские школьные команды не будут участвовать в матчах с клубом, за который выступает волейболист-трансгендер. Об этом сообщил член школьного совета округа Чероки Арнольд Мэтьюз. Это произошло из-за того, что трансгендер в одном из предыдущих матчей в прошлом месяце мощным ударом нокаутировал соперницу, сообщает издание Asheville News.

Американские команды отменили матчи с клубом волейболиста-трансгендера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Мэтьюза, правление определило, что университетские и юношеские школьные команды в округе не будут играть с волейбольной командой Highlands School «из соображений безопасности».

Напомним, спортсменка получила серьёзные травмы головы и шеи, что вызвало сотрясение мозга. Также у девушки возникли проблемы со зрением. Она до сих пор не получила разрешения вернуться на площадку от лечащего врача и невролога.

Волейбол,
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