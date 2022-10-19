Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
19 октября

Изидор рассказал, что изменил новый тренерский штаб «Локомотива»

Чемпионат.com

Французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал назначение Андрея Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников.

Изидор рассказал, что изменил новый тренерский штаб «Локомотива»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У нас новый тренер. Он нас успокоил, придал нам уверенности. Он с нами всего неделю. Посмотрим, что он ещё сможет изменить», — рассказал Изидор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Локомотив» ранее уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра, назначив Фёдорова исполняющим обязанности перед матчем 13-го тура РПЛ с московским «Торпедо».

В текущем сезоне «Локомотив» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 12 очков после 13 матчей. Следующий матч в рамках РПЛ московская команда проведёт с «Динамо».

Волейбол,Андрей Панков,Андрей Федоров,Торпедо,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители