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4 часа назад

«Спартак» — «Химки»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир

Чемпионат.comиещё 7

23 октября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки». Начало запланировано на 16:30 мск.

«Спартак» — «Химки»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Посмотреть встречу в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: в букмекерских конторах можно поставить на победу красно-белых с коэффициентом 1.23. Успех химчан оценивается в 12.10. На ничью дают коэффициент 6.60.

Букмекеры не сомневаются, что игра 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.

Экспресс с коэффициентом 4.63 на РПЛ.

Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Химки».

Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.

Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Химки».

Иньеста назвал Месси лучшим игроком, которого он видел.

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