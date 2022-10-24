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43 минуты назад

В США разгорается большой скандал из-за волейболисток

Sports.tj

История с частными снимками нетрезвых волейболисток в США, празднующих победу в национальном турнире по волейболу, получила громкое развитие.

В США разгорается большой скандал из-за волейболисток
Фото: ВК Wisconsin BadgersВК Wisconsin Badgers

Уже спустя несколько дней стали активно распространяться видеоролики, которые оказались еще более откровенными, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях и различных СМИ.

Как оказалось, все девушки со снимков являются студентками университетов, а на опубликованных кадрах они отмечали завоевание чемпионского титула.

В США эта скандальная история стала одной из самых обсуждаемых на прошедшей неделе, при этом в социальных сетях мнения людей по этому поводу разделились – часть американцев проявляют жалость по отношению к девушкам, а другие считают подобное поведение неприемлемым и аморальным.

Напомним, ранее расследованием попадания снимков девушек в Сеть занялась местная полиция, так как «несанкционированный обмен данными является значительным и неправомерным вторжением в частную жизнь спортсменов, включая потенциальные нарушения университетской политики и уголовных законов».

Волейбол,
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