Волейболистка сборной Казахстана рассказала о родине

Бывшая волейболистка сборной Казахстана Кристина Устинова посвятила свою новую публикацию в Instagram* Дню Республики.
«Сегодня в Казахстане празднуется День Республики. Совсем недавно Президент страны вернул этот государственный праздник, который в 2009 году был отменён законом. Для жителей страны в целом, я полагаю, это большой праздник.
В свою очередь, я в очередной раз выражаю благодарность Казахстану за все возможности, которые страна дала мне. Я счастлива, что когда-то мне посчастливилось защищать честь флага на международных соревнованиях.
После завершения карьеры, я не вернулась на родину, потому что на физическом и энергетическом уровне я себя здесь ощущаю, как дома.
Казахстан, это моя вторая мама. Россия, разумеется, первая. А как говорит моя бабушка: ласковый теленок двух маток сосет. Обе страны в моем сердце навсегда», — написала Устинова, прикрепив видео.
* Instagram (соцсеть запрещена в РФ)