Американский волейболист сожалеет о недопуске России к ЧМ

Игрок сборной США Мэттью Андерсон выразил сожаление из-за недопуска российских спортсменов к чемпионату мира по волейболу 2022 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».

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«Очень жаль, что события, которые происходят, оставляют Россию вне соревнований. Я скучал там по Максу Михайлову, ведь играл против него с 17 лет», — заявил бронзовый призер Олимпийских игр.

Андерсон добавил, что российская сборная очень сильна, и выразил уверенность в том, что команда еще не раз повторит свои достижения на международных турнирах.

28 июля появилась информация, что финского волейболиста московского «Динамо» Лаури Керминена исключили из сборной страны, потому что спортсмен не исключил возможности продолжить карьеру в одном из российских клубов. Керминен не будет играть в матчах национальной команды до дальнейшего уведомления.