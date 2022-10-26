Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
30 минут назад

Американский волейболист выразил сожаление из-за недопуска России к ЧМ

Lenta.ru

Игрок сборной США Мэттью Андерсон выразил сожаление из-за недопуска российских спортсменов к чемпионату мира по волейболу 2022 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Американский волейболист сожалеет о недопуске России к ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень жаль, что события, которые происходят, оставляют Россию вне соревнований. Я скучал там по Максу Михайлову, ведь играл против него с 17 лет», — заявил бронзовый призер Олимпийских игр.

Андерсон добавил, что российская сборная очень сильна, и выразил уверенность в том, что команда еще не раз повторит свои достижения на международных турнирах.

28 июля появилась информация, что финского волейболиста московского «Динамо» Лаури Керминена исключили из сборной страны, потому что спортсмен не исключил возможности продолжить карьеру в одном из российских клубов. Керминен не будет играть в матчах национальной команды до дальнейшего уведомления.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все российские и белорусские клубы и сборные от международных соревнований. Россию также лишили права проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года. Матчи прошли в Польше и Словении. Победителем турнира стала команда Италии.

Волейбол,Лаури Керминен,Мэттью Андерсон,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители