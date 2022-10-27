Сборные России по волейболу не сыграют в олимпийской квалификации

Женская и мужская команды России по волейболу не попали в список участников квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

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Как уточнили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК), списки составляла Международная федерация волейбола (FIVB), которая основывалась на текущем мировом рейтинге. Сборные России не включили из-за отстранения спортсменов от международных турниров.

Отмечается, что всего в мужской и женской квалификациях будут играть 24 команды. Также в списках не оказалось команд сборной Франции, которые получили право сыграть на Олимпиаде в Париже на правах страны-организатора.