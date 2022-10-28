Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
2 часа назад

Защитник Гленн Бейл сможет выйти на поле в матче "Крыльев Советов" с "Пари НН"

СОВАиещё 3

Как сообщает пресс-служба КС, тренировка проходила на клубной базе и длилась более 1,5 часа. В ней приняли участие Юрий Горшков и Роман Ежов, которые вернулись в общую группу после того, как залечили травмы. А Денис Якуба и Георгий Зотов работали по индивидуальной программе. А Гленн Бейл, получивший красную карточку в матче против "Урала", сможет выйти на поле в игре с "Пари НН" . Экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение судьи, который удалил Гленна, и отменила дисквалификацию. В судейской бригаде матча чемпионата России "Крылья Советов" - "Нижний Новгород" заменили главного арбитра, сообщает РФС. Назначенный ранее Павел Кукуян повредил икроножную мышцу правой ноги. Поэтому судить игру будет Виталий Мешков. В прошлом сезоне между волжскими коллективами состоялось две встречи. В одной игре победили самарцы, а вторая закончилась вничью. Напомним, что полузащитник КС Сергей Пиняев высказал свое отношение к матчу с "Пари НН".

Защитник Гленн Бейл сможет выйти на поле в матче "Крыльев Советов" с "Пари НН"
Фото: СОВАСОВА
Волейбол,Сергей Пиняев,Юрий Горшков,Павел Кукуян,Виталий Мешков,Роман Ежов,Георгий Зотов,Крылья Советов,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители