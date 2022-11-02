Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
56 минут назад

Экс-игрок «Зенита-Казань» Вильфредо Леон потерял сознание во время игры. Видео

Чемпионат.comиещё 1

Доигровщик «Перуджи» и сборной Польши по волейболу Вильфредо Леон упал, ударился затылком о пол и потерял сознание во время матча за Суперкубок Италии. С 2014 по 2018 год Леон выступал за российский волейбольный клуб «Зенит-Казань».

Эпизод случился в пятом, решающем сете. Леон атаковал, и на приземлении его ноги поехали по скользкому полу. Спортсмен ударился затылком и потерял сознание примерно на полминуты.

Вильфредо пришёл в сознание с помощью медиков. Спустя две минуты он уже мог самостоятельно стоять на ногах. Однако остаток матча спортсмен провёл на скамейке запасных.

Что касается результата матча, то «Перуджа» обыграла «Чивитанову» со счётом 3:2. Встреча проходила в Кальяри (остров Сардиния).

Волейбол,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители