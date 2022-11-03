Jeep снял с производства среднеразмерный Cherokee для рынков с правым рулем

Стало известно о том, что автопроизводитель Jeep отказывается от праворульного варианта внедорожника Cherokee. Это означает, что автомобиль будет снят с рынка, включая Австралию. Jeep сокращает модельный ряд Cherokee в Австралии, уже перестав продавать Limited и Trailhawk, а также четырехцилиндровый Sport начального уровня. Кроме того, модель Cherokee больше не продается не только в Австралии, но и в Европе. «Производство Jeep Cherokee для основных рынков за пределами Северной Америки, включая модели с правым рулем, прекращается в связи с необходимостью сосредоточить маркетинговые и торговые ресурсы на ключевых моделях», — сообщил Car Expert представитель Jeep Australia. Напомним, Cherokee — последний среднеразмерный внедорожник в Австралии с двигателем V6. В последние годы продажи модели упали. Так, в 2021 году было продано всего 382 экземпляра, что является резким падением после того, как в 2015 году продажи достигли пика в 6 156 единиц.