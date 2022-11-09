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39 минут назад

​Губерниев отреагировал на слова Карреры о готовности возглавить «Зенит»

Евро-футбол.Ру

Итальянский тренер Массимо Каррера, который пять с лишним лет назад приводил «Спартак» к чемпионству, допустил своё назначение рулевым «Зенита». Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Губерниев – известный спортивный комментатор.

​Губерниев отреагировал на слова Карреры о готовности возглавить «Зенит»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Мне кажется, он бы с таким же успехом применительно к «Зениту» мог сказать, что готов приехать в Россию и стать председателем правления «Сбербанка», например», - иронично сказал Губерниев, давая комментарий для sport24.

Губерниев не думает, что Каррера и правда окажется в «Зените» или ЦСКА. Разговоры о возможном назначении итальянца в одном из этих клубов комментатор назвал разговорами в пользу бедных.

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