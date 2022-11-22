Умер заслуженный тренер России по волейболу Александр Папин

Заслуженный тренер России по волейболу Александр Папин скончался в возрасте 88 лет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба московского "Динамо", в котором работал специалист.
"Александр Васильевич посвятил всю жизнь волейболу, за свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток известных и прославленных спортсменов. Он умел и любил работать с молодыми волейболистами, передавая им свой богатейший опыт. Вместе с Виктором Сергеевичем Радиным в начале 21 века они проделали колоссальную работу по возрождению в Москве волейбольного клуба "Динамо", - говорится в сообщении пресс-службы.
Папин был наставником олимпийского чемпиона 1980 года Владимира Чернышева. С 2004 года он занимался подготовкой резерва "Динамо" в команде "Динамо-олимп".