Умер заслуженный тренер России по волейболу Александр Папин

"Александр Васильевич посвятил всю жизнь волейболу, за свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток известных и прославленных спортсменов. Он умел и любил работать с молодыми волейболистами, передавая им свой богатейший опыт. Вместе с Виктором Сергеевичем Радиным в начале 21 века они проделали колоссальную работу по возрождению в Москве волейбольного клуба "Динамо", - говорится в сообщении пресс-службы.