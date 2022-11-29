Гербольдт: Отказ от чемпионата России означает завершение карьеры Щербаковой

<p> Бывшая российская фигуристка в одиночном и парном катании Катарина Гербольдт в беседе с корреспондентом «Спорта День за Днем» Ариной ПОЛУЯНОВОЙ отреагировала на решение олимпийской чемпионки Анны Щербаковой не выступать на чемпионате России в этом году. <br> <br> <b>— Щербакова выступит в шоу Навки вместо чемпионата России. Нормально ли это для члена сборной России?</b> <br> — Учитывая то, что она объявляла о том, что в этом сезоне она участвовать в соревнованиях не будет и ей нужна пауза, это вполне нормально. Человек не говорил о том, что он этот сезон будет соревноваться. <br> <br> <b>— Должна ли как-то Анна объясниться перед болельщиками, которые ждали ее на чемпионате России?</b><br> — Если она заявляла о том, что она не будет в этом сезоне соревноваться, какие еще нужны объяснения?<br> <br> <b>— Означает ли это конец карьеры олимпийской чемпионки?</b> <br> — Конечно, означает. В принципе, она об этом говорила, что может завершить карьеру. <br> <br> <b>— Может, есть шансы, что Анна сможет продолжить выступать?</b><br> — Все будет зависеть от того, что будет происходить на мировой арене, и останутся ли у нее силы и мотивация продолжать заниматься. </p>