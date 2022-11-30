Сборная Франции сенсационно проиграла Тунису

Сборная Франции первой из всех участников чемпионата мира обеспечила себе участие в плей-офф, заодно сломав неудачную серию действующих обладателей трофея. Обычно они не выходили из группы на следующем мундиале. Но Франция уже точно в деле и даже поражение от Туниса на 99% оставляло «трёхцветных» на первом месте в группе. То есть, Дидье Дешам мог дать волю ротации.

Именно этим тренер и занялся. В старте появились Манданда, Дисаси, Камавинга, Конате, Верету, Гендузи, Коман и Коло Муани. Совсем новый облик получила сборная Франции. А сборная Туниса этим воспользовалась и быстро счёт открыла. Команда Джалила Кадри уже на восьмой минуте заработала стандартное положение на левом фланге: Вахби Хазри выполнил отличный навес, а Надер Гандри в одно касание вколотил мяч в сетку. Начали было праздновать тунисцы, но боковой арбитр «зажёг» офсайд.

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Очень активно действовала сборная Туниса на старте, однако запала хватило минут на 20. Далее уже слово взял экспериментальный состав сборной Франции. Коман заработал пару угловых, Коло Муани напрягал защитников. А первый момент упусти как раз Кинглси. Юссуф Фофана протащил мяч вперёд через центральную зону и выдал шикарнейший пас в штрафную. Коман под острым углом вышел на голкипера, пальнул в ближний, но в створ не попал.

Сборная Франции так и не пробила в створ ворот за первый тайм, а владение мячом от Туниса становилось более стерильным. В этой (довольно скучной атмосфере) матч докатился до часа игрового времени, когда случился гол. Эльес Схири в центральном круге выцарапал мяч у Юссуфа Фофана и сыграл на Аиссу Лайдуни, тот сразу выдал пас на своего капитана, а Вахби Хазри вошёл в штрафную площадь и аккуратным ударом закатил мяч в дальний нижний угол – 1:0.

И почти тут же Хазри – самого активного игрока сборной Туниса заменили. А Дешам наоборот бросил в бой лучшие атакующие силы: Мбаппе, Гризманн и Дембеле постепенно появились на замену, но ничего изменить не смогли. Большое количество замен, столкновений и других остановок окончательно разорвали темп матча. Французы долго не могли придумать стоящего ответа, понадобились почти все дополнительные минуты.