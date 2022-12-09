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1 час назад

Всероссийская федерация волейбола не перейдет в Азиатскую конфедерацию волейбола

ТАССиещё 4

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию волейбола. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Российский волейбол не перейдет в Азиатскую конфедерацию волейбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не знаю, какой резон [в переходе в Азиатскую конфедерацию волейбола], - сказал Яременко. - Не вижу смысла для обсуждения [этой темы], решение Международной федерации волейбола (FIVB) распространяется на весь мир. Как нас не допускает к соревнованиям Европейская конфедерация волейбола, так же не допустит и азиатская. Демарш против Европейской конфедерации волейбола? Недостаточно весомо, чтобы делать такие шаги".

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта FIVB отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.

Волейбол,Александр Яременко,
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