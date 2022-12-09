Российский волейбол не перейдет в Азиатскую конфедерацию волейбола

"Не знаю, какой резон [в переходе в Азиатскую конфедерацию волейбола], - сказал Яременко. - Не вижу смысла для обсуждения [этой темы], решение Международной федерации волейбола (FIVB) распространяется на весь мир. Как нас не допускает к соревнованиям Европейская конфедерация волейбола, так же не допустит и азиатская. Демарш против Европейской конфедерации волейбола? Недостаточно весомо, чтобы делать такие шаги".