Российский волейбол не перейдет в Азиатскую конфедерацию волейбола

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию волейбола. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.
"Не знаю, какой резон [в переходе в Азиатскую конфедерацию волейбола], - сказал Яременко. - Не вижу смысла для обсуждения [этой темы], решение Международной федерации волейбола (FIVB) распространяется на весь мир. Как нас не допускает к соревнованиям Европейская конфедерация волейбола, так же не допустит и азиатская. Демарш против Европейской конфедерации волейбола? Недостаточно весомо, чтобы делать такие шаги".
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта FIVB отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.