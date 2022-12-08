Сборные Китая по волейболу сыграют против команд чемпионата России

Мужская и женская сборные Китая в апреле 2023 года проведут серию матчей против команд чемпионата России по волейболу. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
"На 2023 год у нас в планах есть участие китайских сборных в наших чемпионатах. Это будет частичное участие. Это будет серия матчей с клубами нашей мужской и женской Суперлиги, которая пройдет в апреле 2023 года", - сказал Яременко.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву МОК последовала Международная федерация волейбола (FIVB) и отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии. Также в Польшу и Словению был перенесен чемпионат мира среди мужских команд, который должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в десяти городах России.