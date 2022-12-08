Россия требует от Международной федерации волейбола почти 5 млн рублей

«Сперва позиция FIVB заключалась в том, что чемпионат мира отменяют по форс-мажору, обстоятельствам непреодолимой силы. Данный пункт учтён в любом договоре, тем более таком важном. В случае его активации половина заявочного взноса возвращается заявителю. Из $40 млн, которые Россия заплатила FIVB, нам должны верну

Однако затем FIVB поменяла позицию , поскольку они сами понесли дополнительные затраты на проведение мужского ЧМ-2022, и, насколько я понимаю, столкнулись с большими финансовыми и прочими сложностями. На турнире в России они могли бы заработать, а в итоге им пришлось проводить турнир, чтобы не потерять имидж. Сейчас они хотят сделать России виновной стороной отмены турнира. Они заявляют, что могли бы предъявить нам свой встречный иск на $ 15 млн, но не будут этого делать. Дескать, чемпионат отменён, и на этом порешили.