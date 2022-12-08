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45 минут назад

Россия требует от Международной федерации волейбола $80 млн за перенос ЧМ-2022

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Международная федерация волейбола (FIVB) отказалась выплачивать Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) денежную компенсацию за отмену чемпионата мира —2022 среди мужчин. Об этом рассказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Россия требует от Международной федерации волейбола почти 5 млн рублей
Фото: BetassistBetassist

«Сперва позиция FIVB заключалась в том, что чемпионат мира отменяют по форс-мажору, обстоятельствам непреодолимой силы. Данный пункт учтён в любом договоре, тем более таком важном. В случае его активации половина заявочного взноса возвращается заявителю. Из $40 млн, которые Россия заплатила FIVB, нам должны верну

Однако затем FIVB поменяла позицию , поскольку они сами понесли дополнительные затраты на проведение мужского ЧМ-2022, и, насколько я понимаю, столкнулись с большими финансовыми и прочими сложностями. На турнире в России они могли бы заработать, а в итоге им пришлось проводить турнир, чтобы не потерять имидж. Сейчас они хотят сделать России виновной стороной отмены турнира. Они заявляют, что могли бы предъявить нам свой встречный иск на $ 15 млн, но не будут этого делать. Дескать, чемпионат отменён, и на этом порешили.

Мы требуем компенсировать нам $80 млн за перенос чемпионата мира. Сумма такая внушительная, потому что первый иск должен быть максимальным с точки зрения декларирования наших потерь. Однако эти все тяжбы надолго», — приводит слова Яременко ТАСС.

мужской чемпионат мира — 2022 должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в десяти городах России. Однако 1 марта FIVB из-за событий на Украине приняла решение перенести турнир из России в Польшу и Словению.

Волейбол,Александр Яременко,
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