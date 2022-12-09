Матыцин надеется, что вопрос о компенсации за отмену ЧМ по волейболу решат до суда

"Я рад, что наследие чемпионата мира, усилия регионов, оргкомитета реально не прошли даром - созданная инфраструктура, команда профессиональных управленцев продолжает работать, несмотря на то, что чемпионат мира не состоялся, - сказал Матыцин. - Федерация продолжает работать с коллегами из Китая, Ирана, Белоруссии. Объекты продолжают работать и вовлекать ребят в спорт. Всероссийская федерация волейбола взаимодействует с международной, пытается урегулироваться все во внесудебном порядке, надеюсь, спор будет разрешен мирным путем".