Матыцин надеется, что вопрос о компенсации за отмену ЧМ по волейболу решат до суда

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) пытается урегулировать вопрос о компенсации за отмену чемпионат мира в России во внесудебном порядке. Об этом журналистам в пятницу рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.
1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира 2022 года из России в Польшу и Словению в связи с ситуацией на Украине. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в десяти городах России. ВФВ в швейцарском суде требует компенсировать $80 млн за перенос чемпионата мира.
"Я рад, что наследие чемпионата мира, усилия регионов, оргкомитета реально не прошли даром - созданная инфраструктура, команда профессиональных управленцев продолжает работать, несмотря на то, что чемпионат мира не состоялся, - сказал Матыцин. - Федерация продолжает работать с коллегами из Китая, Ирана, Белоруссии. Объекты продолжают работать и вовлекать ребят в спорт. Всероссийская федерация волейбола взаимодействует с международной, пытается урегулироваться все во внесудебном порядке, надеюсь, спор будет разрешен мирным путем".
"Колоссальный моральный ущерб был нанесен нашему волейболу. Международная федерация должна понимать, какого партнера может потерять, ведь наша команда является олимпийским чемпионом, призером Игр", - добавил он.