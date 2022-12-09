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1 час назад

Матыцин считает, что без российских волейболистов Олимпиада потеряет свое значение

ТАСС

Олимпийские игры потеряют свое значение без участия российских волейболистов. Такое мнение журналистам в пятницу высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Матыцин считает, что Олимпиада потеряет свое значение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Понятно, сейчас сложно говорить о перспективах участия в Олимпийских играх, но буквально сейчас проходит саммит в Лозанне, где слышны разумные голоса. Без участия нашей волейбольной дружины, которая является сильнейшей в мире, Олимпийские игры точно потеряют свое значение. Тот формат открытых турниров, что выбран федерацией, правильный, с точки зрения премирования спортсменов, был хороший турнир в рамках Спартакиады, хотя были и критические замечания со стороны волейбольного сообщества. Но любая конструктивная критика хороша, уверен, этот турнир был нужен и дал возможность просмотреть резервы", - ск

"Подписание соглашений с Орловской и Владимирской областями показывает, что федерация развивает и регионы. Будем уверенно смотреть в будущее, хочу пожелать добра, успехов и только побед российскому волейболу", - добавил министр спорта.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта FIVB отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии. 1 марта призыву МОК последовала Международная федерация волейбола (FIVB) и отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии. Также из России в Польшу и Словению был перенесен чемпионат мира 2022 года среди мужских команд.

Волейбол,Олег Матыцин,
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