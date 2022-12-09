Матыцин считает, что Олимпиада потеряет свое значение

"Понятно, сейчас сложно говорить о перспективах участия в Олимпийских играх, но буквально сейчас проходит саммит в Лозанне, где слышны разумные голоса. Без участия нашей волейбольной дружины, которая является сильнейшей в мире, Олимпийские игры точно потеряют свое значение. Тот формат открытых турниров, что выбран федерацией, правильный, с точки зрения премирования спортсменов, был хороший турнир в рамках Спартакиады, хотя были и критические замечания со стороны волейбольного сообщества. Но любая конструктивная критика хороша, уверен, этот турнир был нужен и дал возможность просмотреть резервы", - ск