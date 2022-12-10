Федерация волейбола сделает максимум для возвращения россиян к турнирам

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) постарается воспользоваться любой возможностью для возвращения российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, но строить прогнозы по этой ситуации сложно. Об этом ТАСС в субботу заявил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

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В пятницу Олимпийский совет Азии (ОСА) выступил на Олимпийском саммите в Лозанне с предложением содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой организации в азиатском регионе. Сообщается, что представители международных спортивных федераций поддержали эту инициативу.

"Если будет возможность рассмотреть допуск российских сборных, эта возможность будет использована. Мы все усилия приложим, но прогнозировать, какая будет обстановка через год, сейчас будет очень сложно", - сказал Яременко.