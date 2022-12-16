"РБ Спорт": сумма перехода Пиняева и Глушенкова в "Локомотив" составит около 10 миллионов евро

Стала известна сумма перехода в "Локомотив" Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. По данным источника, "Локомотив" заплатит за переход двух футболистов "Крыльев Советов" Сергея Пиняева и Максима Глушенкова сумму, близкую к 10 миллионам евро. Причем клуб обязан выплатить ее в течении месяца после оформления сделки. За Пиняева "железнодорожники" заплатят 200 миллионов рублей отступных и 60 миллионов в качестве подписного бонуса. За Глушенкова московский клуб отдаст ту же сумму отступных, а подписной бонус составит 50 миллионов рублей. Сумма агентских за этот трансфер насчитывается примерно в 190 миллионов рублей. Около 140 миллионов за Пиняева и около 50 - за Глушенкова. Сделка может быть оформлена уже в январе 2023 года.