Волейболистки московского "Динамо" в пятый раз выиграли Кубок России

Московский женский волейбольный клуб "Динамо" победил калининградский "Локомотив" в финале Кубка России. Встреча прошла в воскресенье в Туле.

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Москвички победили со счетом 3-0 (25:15, 25:23, 25:20). В матче за третье место челябинский "Динамо-Метар" выиграл у тульской "Тулицы" со счетом 3-2 (25:16, 25:22, 17:25, 21:25, 15:7).