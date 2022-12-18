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1 час назад

Волейболистки московского "Динамо" в пятый раз выиграли Кубок России

ТАССиещё 1

Московский женский волейбольный клуб "Динамо" победил калининградский "Локомотив" в финале Кубка России. Встреча прошла в воскресенье в Туле.

Волейболистки московского "Динамо" в пятый раз выиграли Кубок России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Москвички победили со счетом 3-0 (25:15, 25:23, 25:20). В матче за третье место челябинский "Динамо-Метар" выиграл у тульской "Тулицы" со счетом 3-2 (25:16, 25:22, 17:25, 21:25, 15:7).

Московское "Динамо" выиграло Кубок России в пятый раз в истории. Ранее москвички побеждали в 2009, 2011, 2013, 2018 годах. Самым титулованным клубом является казанский "Динамо - Ак Барс" (7 раз).

Волейбол,Динамо,
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