Чемпионка России по волейболу Галкина возобновила карьеру

Чемпионка России по волейболу в составе «Локомотива» Алла Галкина возобновила карьеру, сообщает пресс служба калининградского клуба.
Весной 2021 года Галкина приостановила карьеру из за проблем со спиной.
— Свои первые матчи после возвращения Алла проведет за «Локомотив 2» в Калининграде, где с 12 по 15 января пройдут игры 6 го тура Высшей лиги А, — говорится в сообщении.
Галкиной 30 лет, вместе с «Локомотивом» она выиграла чемпионат России 2021 года. В составе сборной России спортсменка брала бронзу Кубка мира 2019 года.