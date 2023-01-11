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15 минут назад

Чемпионка России по волейболу Галкина возобновила карьеру

Матч ТВ

Чемпионка России по волейболу в составе «Локомотива» Алла Галкина возобновила карьеру, сообщает пресс служба калининградского клуба.

Чемпионка России по волейболу Галкина возобновила карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Весной 2021 года Галкина приостановила карьеру из за проблем со спиной.

— Свои первые матчи после возвращения Алла проведет за «Локомотив 2» в Калининграде, где с 12 по 15 января пройдут игры 6 го тура Высшей лиги А, — говорится в сообщении.

Галкиной 30 лет, вместе с «Локомотивом» она выиграла чемпионат России 2021 года. В составе сборной России спортсменка брала бронзу Кубка мира 2019 года.

Волейбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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