Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-1° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
1 час назад

Экс-игрок «ПСЖ» Хавьер Пасторе перешёл в «Катар»

Чемпионат.comиещё 1

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хавьер Пасторе заключил контракт с клубом «Катар», сообщает пресс-служба команды на странице в соцсетях. Аргентинский футболист перешёл в «Катар» из испанского «Эльче». Детали сделки не сообщаются. Пасторе будет выступать за катарский клуб под седьмым номером. Напомним, Пасторе играл за «ПСЖ» с 2011 по 2018 год. В составе французского клуба аргентинский полузащитник пять раз становился чемпионом Франции, также выиграл пять Суперкубков страны и Кубков французской лиги. С 2018 году Пасторе перешёл в «Рому», а через три года оказался в «Эльче». В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник принял участие лишь в одном матче. С 2010 по 2017 год Пасторе вызывался в национальную команду Аргентины.

Экс-игрок «ПСЖ» Хавьер Пасторе перешёл в «Катар»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Волейбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители