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48 минут назад

Назван оптимальный вариант для карьеры Дзюбы

Lenta.ruиещё 3

Назван оптимальный вариант для карьеры Дзюбы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Представитель российского футболиста Артема Дзюбы Леонид Гольдман назвал оптимальный вариант для продолжения карьеры его подопечного. Его слова приводит РИА Новости.

Гольдман заявил, что нападающий и его семья хотят подписать контракт с российским клубом. Он подчеркнул, что предложения из-за рубежа гораздо выгоднее для 34-летнего игрока в финансовом отношении, но деньги не являются для него главной причиной для заключения соглашения.

17 ноября «Чемпионат» сообщил, что клуб Российской премьер-лиги «Торпедо» остался единственным претендентом на Дзюбу. При этом футболист выразил готовность снизить финансовые требования.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени. Форвард известен по выступлениям за «Спартак» и «Зенит», с которым он четыре раза выигрывал чемпионат России.

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