Назван оптимальный вариант для карьеры Дзюбы

Гольдман заявил, что нападающий и его семья хотят подписать контракт с российским клубом. Он подчеркн ул, что предлож ения из-за рубежа гораздо выгоднее для 34-летнего игрока в финансовом отношении, но деньги не являются для него главной причиной для заключения соглашения.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени. Форвард известен по выступлениям за «Спартак» и «Зенит», с которым он четыре раза выигрывал чемпионат России.