Гранат об отказе болгарских клубов играть с российскими: не удивлюсь, если хотели подложить свинью

Бывший футболист "Динамо" Владимир Гранат высказался о том, что болгарский "Левски" отказался от проведения матчей с российскими клубами на сборе в Дубае. "Я не удивлюсь, если у них раньше был такой план: наметили матч, а потом хотели подложить свинью. Ничего удивительного. Для меня это ненормально", - передает слова Граната "Чемпионат". "Левски" должен был сыграть с "Уралом", "Краснодаром" и "Спартаком". Ранее сообщалось о желании "Левски" выйти на матч против российских команд в форме в цветах украинского флага. Однако даже это не помогло уйти от протестов фанатов, которые выступали против игр с россиянами. Стоит отметить, что еще один болгарский клуб, "Ботев", должен был сыграть с российскими командами на сборах. Ему предстоит встретиться с "Уралом", "Спартаком" и "Локомотивом". Однако сегодня болгарский "Берое" провел матч с казанским "Рубином". Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу российской команды. Судья встречи Кирилл Левников удалил двух игроков за стычку в матче между командами. Напомним, что российские клубы с марта 2022 года не могут принимать участие в еврокубковых матчах из-за отстранения.