Федерация волейбола РФ обсудит выступление сборной на Азиатских играх

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) проведет консультации по вопросу потенциального участия спортсменов в Азиатских играх. Об этом ТАСС в четверг заявили в ВФВ.
26 января Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК). МОК днем ранее предложил допустить россиян и белорусов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.
"Это стандартное приглашение, дополнительных комментариев на данный момент у нас нет, - сказал собеседник агентства. - Мы будем консультироваться с международными организациями, в том числе на тему того, какие спортсмены и по каким критериям могли бы участвовать в Играх".
Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В программе соревнований будет представлено 40 видов спорта. Для нескольких дисциплин Азиатские игры станут квалификацией на Олимпийские игры 2024 года в Париже.