Анатолий Харчук стал генеральным директором московского хоккейного клуба "Динамо"

Харчуку 64 года, он был президентом "Динамо" с 2004 по 2006 год. В 2005 году клуб стал чемпионом России, в 2006-м - обладателем Кубка европейских чемпионов. Позже в "Динамо" в разные годы он работал на постах исполняющего обязанности генерального директора и первого заместителя генерального директора. С 1997 по 2005 год Харчук был вице-президентом Олимпийского комитета России.