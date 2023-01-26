Анатолий Харчук стал генеральным директором московского хоккейного клуба "Динамо"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" объявил о назначении Анатолия Харчука на пост генерального директора. Об этом в четверг сообщила пресс-служба бело-голубых.
Отмечается, что перед Харчуком стоят задачи по продолжению развития структурной работы клуба, повышению популярности бренда "Динамо" и увеличению эффективности менеджмента клуба.
Харчуку 64 года, он был президентом "Динамо" с 2004 по 2006 год. В 2005 году клуб стал чемпионом России, в 2006-м - обладателем Кубка европейских чемпионов. Позже в "Динамо" в разные годы он работал на постах исполняющего обязанности генерального директора и первого заместителя генерального директора. С 1997 по 2005 год Харчук был вице-президентом Олимпийского комитета России.
"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 72 очка в 55 матчах.