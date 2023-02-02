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18 часов назад

ЦСКА одержал 24-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ

Чемпионат.com

Московский ЦСКА одержал 24-ю победу в Единой лиге ВТБ подряд, оказавшись сильнее «Пари Нижний Новгород». Армейцы одержали победу со счётом 89:70. Московский клуб без поражений закончил первый этап регулярного чемпионата, одержав 22 победы в 22 матчах. В первом матче второго этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ армейцы оказались сильнее другого столичного клуба — МБА. ЦСКА в следующем туре второго этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встретится на домашнем паркете с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 6 февраля. Всего во втором этапе регулярного чемпионата команды сыграют по 10 матчей. В группе А, в которой выступает ЦСКА, команды досрочно гарантировали себе место в плей-офф турнира.

Волейбол,Зенит,
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