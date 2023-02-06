Футболист "Реала" Винисиус заявил игрокам "Мальорки", что зарабатывает больше, чем они

Атакующий полузащитник мадридского "Реала" Винисиус Жуниор нагрубил игрокам "Мальорки" во время выездного матча 20-го тура чемпионата Испании, завершившегося поражением "сливочных" со счетом 0:1. Как сообщает издание El Chiringuito, Винисиус, на котором несколько раз сфолили во время матча, сказал защитникам соперника: "Когда вы завершите карьеры, вам придется искать другую работу, потому что у вас никогда не будет столько денег, сколько у меня". Напомним, во время матч 22-летний бразилец подвергся проявлениям расизма со стороны фанатов "Мальорки", которые называли его обезьяной. После 20 туров Ла Лиги "Реал", набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице. У идущей на первом месте "Барселоны" 53 балла. 5 февраля подопечные Хави разгромили "Севилью" со счетом 3:0. В пяти последних матчах мадридская команда смогла одержать только две победы над "Атлетиком" и "Валенсией". Ранее немецкий полузащитник "Истанбула" Месут Озил дерзко ответил на вопрос фаната о совместной игре с Криштиану Роналду в "Реале".