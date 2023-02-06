Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
21 час назад

Футболист "Реала" Винисиус заявил игрокам "Мальорки", что зарабатывает больше, чем они

Газета.Ruиещё 6

Атакующий полузащитник мадридского "Реала" Винисиус Жуниор нагрубил игрокам "Мальорки" во время выездного матча 20-го тура чемпионата Испании, завершившегося поражением "сливочных" со счетом 0:1. Как сообщает издание El Chiringuito, Винисиус, на котором несколько раз сфолили во время матча, сказал защитникам соперника: "Когда вы завершите карьеры, вам придется искать другую работу, потому что у вас никогда не будет столько денег, сколько у меня". Напомним, во время матч 22-летний бразилец подвергся проявлениям расизма со стороны фанатов "Мальорки", которые называли его обезьяной. После 20 туров Ла Лиги "Реал", набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице. У идущей на первом месте "Барселоны" 53 балла. 5 февраля подопечные Хави разгромили "Севилью" со счетом 3:0. В пяти последних матчах мадридская команда смогла одержать только две победы над "Атлетиком" и "Валенсией". Ранее немецкий полузащитник "Истанбула" Месут Озил дерзко ответил на вопрос фаната о совместной игре с Криштиану Роналду в "Реале".

Футболист "Реала" Винисиус заявил игрокам "Мальорки", что зарабатывает больше, чем они
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Волейбол,Криштиану Роналду,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители