«Локомотив» — «Урал»: где смотреть онлайн бесплатно, по какому каналу покажут, трансляция

12 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится товарищеский матч московского «Локомотива» на втором зимнем сборе. Соперником железнодорожников будет екатеринбургский «Урал». Встреча начнётся в 16:30 мск.
В прямом эфире на территории России матч можно будет увидеть в онлайн-платформе «Okko Спорт».
Букмекеры считают железнодорожников фаворитом предстоящего матча: на победу красно-зелёных можно поставить с коэффициентом 2.04, тогда как успех уральской команды оценён в 3.22. Ничья идёт за 3.64.
Аналитики верят в высокую результативность этой встречи: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 — за 2.10. Если хотя бы по разу отличатся обе команды, то сыграет ставка с коэффициентом 1.74.