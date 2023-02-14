В ВФВ отреагировали на массовый отъезд волейболисток во Францию

«Это молодые спортсменки, они получают практику в Лиге чемпионов. Это взаимовыгодный проект на текущий сезон без еврокубков. Там игроки, которые могли не найти место в основных составах клубов Суперлиги. Ничего плохого нет», – сказал Ярёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.