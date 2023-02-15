Червиченко — о Захаряне в «Галатасарае»: если ехать, то в города, где есть цивилизация

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об информации об интересе «Галатасарая» к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну.

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«Естественно, правильное решение Арсена. Если ещё учесть, что он армянин, то ехать в Турцию — это что-то совсем… Какая-то пурга, а не предложение. В нынешней ситуации туркам отдавать такие деньги, о которых писали — это очень спорно. Мне кажется эта история не очень реальной.

Со спортивной точки зрения тоже сомнительно. Может, турецкий чемпионат в отличие от нашего имеет доступ к европейским играм, но на сегодняшний день всё равно похуже российского уровня.

Я считаю рудиментом, пережитком и идиотизмом желание и обязательность всех игроков куда-то уезжать. Если у человека всё хорошо здесь, то зачем куда-то ехать? Быть в сегодняшней ситуации каким-то изгоем и неполноценным? Для чего это? Это какие-то отголоски прошлых идеалов и образов, что игрок должен куда-то поехать. Они прекрасно живут здесь и получают хорошие деньги.