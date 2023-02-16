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37 минут назад

«Спартак» в конце третьего периода вырвал победу у «Динамо» в московском дерби

Чемпионат.com

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» принимал на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 2:1 одержали красно-белые.

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл Роман Любимов с передачи Андрея Локтионова.

Во втором периоде команды голов не забили.

На 18-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Максим Джиошвили с передачи Ильи Каблукова. Спустя 25 секунд вновь вывел хозяев вперёд Илья Талалуев с передач Андрея Локтионова и Семёна Ручкина.

В следующей игре «Спартак» примет дома череповецкую «Северсталь» 18 февраля. Московское «Динамо» сыграют в гостях с подмосковным «Витязем» также 18 февраля.

Волейбол,Илья Талалуев,Семен Ручкин,Максим Джиошвили,Роман Любимов,Андрей Локтионов,Илья Каблуков,ХК Северсталь,Фонбет,Динамо,Спартак,
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