Миллер — о получении паспортов Малкомом и Клаудиньо: читайте, завидуйте!

Напомним, 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года. В нынешнем сезоне «Зенит» с Малкомом и Клаудиньо в составе возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В активе команды Сергея Семака 42 набранных очка в 17 матчах.