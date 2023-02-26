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26 февраля

«Уверенная победа самой популярной команды страны». Илюхина — о матче «Волги» и «Зенита»

Чемпионат.comиещё 3

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала победу санкт-петербугской команды над ульяновской «Волгой» (3:0) в матче Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Уверенная победа самой популярной команды страны». Илюхина — о матче «Волги» и «Зенита»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы соскучились по футболу, был большой перерыв. Уверенная победа самой популярной команды страны. Ребята — молодцы, отличная игра. Бодрый, уверенный футбол, особенно для такой погоды», — приводит слова Илюхиной «Матч ТВ».

В следующем матче «Зенит» сыграет с «Пари НН» дома в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 4 марта. В турнирной таблице клуб из Санкт-Петербурга занимает первое место, набрав 42 очка в 17 встречах. У «Спартака», занимающего второе место, на шесть очков меньше. Отметим, что «Зенит» является действующим победителем РПЛ.

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