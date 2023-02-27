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1 час назад

Агент: не знаю, хотели бы Клаудиньо и Малком играть за сборную России

Газета.Ruиещё 4

Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов петербургского "Зенита" Малкома и Клаудиньо, ответил на вопрос, хотят ли его клиенты выступать за сборную России, передает Sport24. "Пока не знаю, хотели бы Малком и Клаудиньо выступать за сборную России или нет. Посмотрим, что будет через несколько лет", - сказал Гарсия. 24 февраля стало известно о подписании указа о присвоении гражданства Российской Федерации Малкому и Клаудиньо. Малком живет в России с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021 года. Оба они являются чемпионами Олимпийских игр в Токио в составе сборной Бразилии. Они могут получить право выступать за национальную команду России после пяти лет проживания в стране: Малком — в 2024 году, а Клаудиньо — в 2026-м. Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о перспективах вызова в национальную команду Малкома и Клаудиньо.

Агент: не знаю, хотели бы Клаудиньо и Малком играть за сборную России
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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