Футболист "Ростова" Прохин назвал двух игроков "Зенита", над которыми любил шутить Дзюба

Футболист "Ростова" Данила Прохин рассказал о шутках форварда московского "Локомотива" Артема Дзюбы над одноклубниками. 21-летний защитник вспомнил времена, когда он вместе с Дзюбой выступал за петербургский "Зенит". "У Артема каждый день были новые шутки. Он очень любил прикалываться над Лунем [Андреем Луневым] и Сердаром [Азмуном]. Говорил, что они оба некрасивые. Однажды на доске в раздевалке Артем начертил два столбика — Лунь и Азмун. Попросил каждого анонимно проголосовать, кто из них более некрасивый. В итоге больше голосов оказалось у Азмуна (смеется)", - приводит слова Прохина Sport24. Прохин является воспитанником "Зенита". В текущем сезоне он провел за "Ростов" 13 матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отметился. 8 февраля 34-летний Дзюба в статусе свободного агента подписал контракт с "Локомотивом" до конца сезона. На протяжении нескольких месяцев форвард находился без команды. С августа по ноябрь 2022 года он выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор". Всего форвард сыграл пять матчей за "Адану", причем ни одного не провел полностью. Ранее Анзор Гаргаев, агент бывшего футболиста "Зенита" Магомеда Оздоева, раскритиковал Артема Дзюбу за слова о петербургском клубе.