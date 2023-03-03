Финский залив и Ладожское озеро. «Зенит» в своей стихии! – «сине-бело-голубые» представили новую форму

«Зенит» и Wildberries представили новую игровую форму «сине-бело-голубых». «Петербург, победы, сила Невы — это наша история! Надевая эту форму, мы чувствуем неразрывное единство с городом. Надевая эту форму, мы оказываемся в своей стихии», - говорится в официальном заявлении клуба на сайте fc-zenit.ru. - Петербург — город морской славы, чья история неразрывно связана с водной стихией: знаменитые реки и каналы, на берегах которых он был построен, создают его уникальный и узнаваемый во всем мире образ. Желание отдать дань уважения родному городу, в этом году отмечающему свой 320-й день рождения, легло в основу идеи новой игровой формы. Именно поэтому лицевую сторону футболки украшает фрагмент карты Петербурга с извилистыми очертаниями Невы и других водных артерий, а узор с изображением волн на рукавах символизирует Финский залив и Ладожское озеро».