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5 часов назад

Финский залив и Ладожское озеро. «Зенит» в своей стихии! – «сине-бело-голубые» представили новую форму

Спорт уик-энд

«Зенит» и Wildberries представили новую игровую форму «сине-бело-голубых». «Петербург, победы, сила Невы — это наша история! Надевая эту форму, мы чувствуем неразрывное единство с городом. Надевая эту форму, мы оказываемся в своей стихии», - говорится в официальном заявлении клуба на сайте fc-zenit.ru. - Петербург — город морской славы, чья история неразрывно связана с водной стихией: знаменитые реки и каналы, на берегах которых он был построен, создают его уникальный и узнаваемый во всем мире образ. Желание отдать дань уважения родному городу, в этом году отмечающему свой 320-й день рождения, легло в основу идеи новой игровой формы. Именно поэтому лицевую сторону футболки украшает фрагмент карты Петербурга с извилистыми очертаниями Невы и других водных артерий, а узор с изображением волн на рукавах символизирует Финский залив и Ладожское озеро».

Финский залив и Ладожское озеро. «Зенит» в своей стихии! – «сине-бело-голубые» представили новую форму
Фото: Спорт уик-эндСпорт уик-энд

Домашний комплект формы выполнен в традиционных сине-голубых цветах. Гостевой вариант, в светлых тонах, снабжен золотым воротом, ведь последние несколько лет шеи игроков «Зенита» неизменно украшают медали только высшего достоинства.

Все команды системы футбольного клуба «Зенит» будут выступать в новой форме от Wildberries на протяжении полутора сезонов — до конца кампании-2023/24.

Напомним, что завтра, 4 марта, «Зенит» в матче 18-го тура РПЛ примет «Пари Нижний Новгород» Начало игры — в 16:30 мск.

Волейбол,Зенит,
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