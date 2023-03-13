«Дзюба правильно считает себя тем, кто может помочь сборной России». Игнатьев — о словах нападающего

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба, выразивший желание продолжать выступать за сборную, все еще может помочь национальной команде. Ранее Дзюба сказал «Матч ТВ», что не собирается завершать карьеру в сборной России и считает, что еще может принести пользу национальной команде. — Дзюба правильно считает себя тем, кто может помочь сборной России. Он рассчитывает на большее, хотя многие успели его похоронить, говоря про нехватку мотивации, желания и стремления. На самом деле, важно то, как его оценивает тренерский штаб сборной, но желание Дзюбы будет подстегивать его, чтобы быть на плаву и решать большие задачи в пользу «Локомотива». Он уже забил три, положит еще три гола, будем еще больше говорить о нем. Пока он забивает — главный козырь у него в руках, — сказал «Матч ТВ» Игнатьев. Дзюба вместе с Александром Кержаковым делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России (по 30 мячей). В последний раз 34 летний нападающий играл за национальную команду при Станиславе Черчесове на чемпионате Европы в 2021 году. Встречи МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.