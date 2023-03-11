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1 час назад

Георгий Джикия объяснил, как «Спартаку» удалось забить «Факелу» на последних минутах

Чемпионат.comиещё 3

Капитан и центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, за счёт чего красно-белые смогли вырвать победу в концовке матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:2).

«За счёт чего дожали в конце? За счёт гола. Самое главное, что выиграли. Идём дальше.

Играли не так ярко и комбинационно, как в прошлых играх? Хотели выиграть. Немного упростили игру — это принесло плоды. Начали цепляться перед штрафной, максимально посадили соперника», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

По итогам тура «Спартак» набрал 40 очков и закрепился на второй строчке российского чемпионата. «Факел», у которого 14 очков, остался на 14-м месте в зоне вылета. В следующем туре красно-белые сыграют с «Оренбургом», а воронежский клуб с «Сочи». Обе игры пройдут 18 марта.

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