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2 часа назад

ЦСКА разгромил "Крылья Советов" в РПЛ

Газета.Ruиещё 11

Сегодня в матче 19 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА принимал на своем поле "Крылья Советов". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Хозяева открыли счет на 24-й минуте встречи. Антон Заболотный подкараулил отскок от соперника и головой поразил ворота Ивана Ломаева. Стоит отметить, что это первый гол нападающего в текущем розыгрыше чемпионата России. Через две минуты после гола Заболотного Иван Обляков увеличил преимущество своей команды. Перед перерывом лучший бомбардир ЦСКА Федор Чалов сделал счет 3:0. Затем Владимир Федотов поменял своих форвардов и выпустил молодых игроков. За 15 минут до окончания встречи ЦСКА исполнил угловой удар, а оставшийся без опеки Виллиан Роша установил окончательный счет. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи. После 19 туров РПЛ ЦСКА набирает 32 очка и сравнивается с "Динамо", занимающим четвертую строчку в турнирной таблице. Стоит отметить, что в ближайшее время ЦСКА и "Крылья Советов" проведут друг с другом еще два матча. Команды встретятся в рамках 1/2 Кубка России. Первая игра пройдет 15 марта в Самаре, ответная - 6 апреля в Москве. Ранее Малком заявил, что у него нет мотивации гнаться за Квинси Промесом.

Голы Чалова и Заболотного помогли ЦСКА разгромить «Крылья Советов»
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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