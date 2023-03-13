Амир Галенои во второй раз возглавил сборную Ирана по футболу

Амир Галенои назначен новым тренером сборной Ирана по футболу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Федерации футбола Ирана.

С 30 ноября прошлого года, когда свой пост покинул Карлуш Кейруш, у иранской сборной не было главного тренера. Галенои будет руководить командой как минимум до Кубка Азии, который пройдет в январе-феврале 2024 года в Катаре.

Галенои 59 лет, он является бывшим полузащитником и тренером иранского клуба "Голь Гохар Сирджан". С 2006 по 2008 год Галенои уже руководил иранской национальной сборной.