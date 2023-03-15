Гендиректор «Акрона» рассказал, что клуб подал бы протест в случае поражения от «Локо»

«Протест? Понятно, что игра на поле – прежде всего. Но мы амбициозная команда, хотим двигаться дальше, поэтому как минимум изучили бы такую возможность, хотя предварительное мнение о том, что такое право у нас было, мы уже получили. Если бы мы могли по правилам пройти, пусть даже из-за ошибки другого клуба, почему бы этим не воспользоваться? Мы бы воспользовались. Устроить ещё один праздник для Жигулёвска, Тольятти того бы стоило – 1