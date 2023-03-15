Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
1 час назад

Гендиректор «Акрона» рассказал, что клуб подал бы протест в случае поражения от «Локо»

Чемпионат.com

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал, что клуб подал бы протест, если бы проиграл в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Локомотивом». В составе соперника на поле появился Дмитрий Баринов, который должен был отбывать дисквалификацию. «Акрон» одержал победу в серии пенальти (7:6). Основное время матча завершилось вничью — 1:1.

«Протест? Понятно, что игра на поле – прежде всего. Но мы амбициозная команда, хотим двигаться дальше, поэтому как минимум изучили бы такую возможность, хотя предварительное мнение о том, что такое право у нас было, мы уже получили. Если бы мы могли по правилам пройти, пусть даже из-за ошибки другого клуба, почему бы этим не воспользоваться? Мы бы воспользовались. Устроить ещё один праздник для Жигулёвска, Тольятти того бы стоило – 1

В «Акроне» будут внимательнее следить за дисквалификациями игроков? Думаю, не только мы, все теперь внимательнее будут следить. Мы следим внимательно, к нам вопросов вроде бы нет», — приводит слова Власова Metaratings.

Волейбол,Алексей Власов,Дмитрий Баринов,Фонбет,Акрон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий