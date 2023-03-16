Максим Боков: удивлён, что «Зенит» вылетел из Кубка России

«Для меня удивление, что «Зенит» вылетел из Кубка России. Подбор игроков у петербуржцев и сама игра у них чуть ли не чемпионская. Но ничего страшного, провалы бывают. Значит, сейчас «Зенит» не будет отвлекаться от чемпионата. Амбиций у петербуржцев предостаточно, но одна из них сегодня потерпела крах.

«Зенит» может потерять чемпионство в этом сезоне. Я говорил, что чемпионом раньше времени петербуржцев делать не надо. Да, игр осталось не так много, но они есть. Лёгкой прогулки у «Зенита» в чемпионате не будет. А то, что ближайшие преследователи будут сокращать отставание, это 200%. «Спартак», «Ростов», ЦСКА и «Динамо» могут выиграть чемпионскую гонку у петербуржцев. Сейчас ещё «Зенит» на выходных поедет в гости к армейцам, которые будут мотивированны вдвойне», – приводит слова Бокова Metaratings.