Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Ковтун: если Карпин чем-то недоволен – прямо и жёстко скажет. Очень креативный тренер

Чемпионат.com

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Динамо» Юрий Ковтун прокомментировал работу главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Ковтун: если Карпин чем-то недоволен – прямо и жёстко скажет. Очень креативный тренер
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Сезон на сезон не приходится. Бывают суперотрезки: набрали очки, поднялись в таблице, а в начале года немного не пошло у них. Хотя состав Карпин всё равно стабилизировал, больших изменений нет. Наверное, и самого Карпина не всё в командных действиях устраивает. Думаю, он найдёт выход и быстро исправит ситуацию. Валерий Георгиевич — очень креативный специалист, и если он чем-то недоволен, то прямо и жёстко об этом скажет подопечным. Умеет замотивировать», — сказал Ковтун в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»:

Волейбол,Юрий Ковтун,Олег Лысенко,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий