«Крылья Советов» обратятся в ЭСК из-за эпизода с неназначенным пенальти в ворота «Ахмата»

«Крылья Советов» недовольны решением Рафаэля Шафеева, не назначившего пенальти в ворота «Ахмата» (0:1) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Самарская команда обратится по этому эпизоду в Экспертно-судейскую комиссию РФС. Об этом сообщает Metaratings.

Поражение от грозненской команды стало для «Крыльев Советов» четвёртым подряд в чемпионате России. Коллектив Игоря Осинькина ещё не побеждал в турнире в этом году, уступив ранее «Динамо» (0:1) и ЦСКА (0:4). В ноябре 2022 года «Крылья Советов» проиграли в РПЛ «Ростову» (1:3).