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2 часа назад

Клубы Медиалиги сыграют в Кубке России в следующем сезоне («Мутко против»)

Sports.ruиещё 2

По данным канала «Мутко против», выступление медийных команд в Кубке России признали успешным.

Клубы Медиалиги сыграют в Кубке России в следующем сезоне («Мутко против»)
Фото: Sports.ruSports.ru

Ожидается, что клубы МФЛ пригласят в турнир и в следующем сезоне.

Критерии, по которым будут определены медийные участники Кубка, в РФС обсудят в ближайшее время.

Напомним, «Амкал», двигаясь по Пути регионов, на стадии 1/256 финала Фонбет Кубка России обыграл «Зоркий» (1:1, 8:7 по пенальти), в 1/128 был сильнее «Твери» (1:0) и уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга в рамках 1/64 финала (2:2, 2:4 по пенальти). 

2Drots в 1/256 финала разгромили «Чертаново» (3:0), но проиграли «Текстильщику» в 1/128 (1:1, 3:5 по пенальти). 

Волейбол,Фонбет,РФС,
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