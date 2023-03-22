Клубы Медиалиги сыграют в Кубке России в следующем сезоне («Мутко против»)

По данным канала «Мутко против», выступление медийных команд в Кубке России признали успешным.
Ожидается, что клубы МФЛ пригласят в турнир и в следующем сезоне.
Критерии, по которым будут определены медийные участники Кубка, в РФС обсудят в ближайшее время.
Напомним, «Амкал», двигаясь по Пути регионов, на стадии 1/256 финала Фонбет Кубка России обыграл «Зоркий» (1:1, 8:7 по пенальти), в 1/128 был сильнее «Твери» (1:0) и уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга в рамках 1/64 финала (2:2, 2:4 по пенальти).
2Drots в 1/256 финала разгромили «Чертаново» (3:0), но проиграли «Текстильщику» в 1/128 (1:1, 3:5 по пенальти).