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1 час назад

КДК РФС присудил «ПАРИ НН» техническое поражение со счетом 0:3 в матче РПЛ с «Торпедо»

Матч ТВиещё 1

Нижегородскому «ПАРИ НН» присуждено техническое поражение в матче 20 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ) против московского «Торпедо», сообщил глава контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц. Заседание КДК РФС состоялось в среду. Такое решение принято в связи с участием полузащитника «ПАРИ НН» Ярослава Михайлова в матче, который прошел 19 марта и завершился со счетом 1:1. Хавбек, который в текущем сезоне получил по две желтые карточки за «Зенит 2» во Второй лиге и нижегородскую команду в РПЛ, был обязан пропустить матч с «Торпедо» из за автоматической дисквалификации. — Приняли решение удовлетворить протест «Торпедо». КДК РФС аннулировал результат матча «ПАРИ НН» и «Торпедо», нижегородской команде присуждено поражение со счетом 0:3, «Торпедо» — победа. «ПАРИ НН» может подать апелляцию, это право у них есть. В следующем матче Михайлов может играть. Автоматическая дисквалификация футболиста считается реализованной в этом матче, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ». После технической победы «Торпедо» с 10 очками занимает последнее место в турнирной таблице МИР РПЛ, «ПАРИ НН» (19) идет 13 м. Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КДК РФС присудил «ПАРИ НН» техническое поражение со счетом 0:3 в матче РПЛ с «Торпедо»
Фото: Матч ТВМатч ТВ
Волейбол,Ярослав Михайлов,Артур Григорьянц,Торпедо,
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