В волейбольной Суперлиге стартует квалификационный раунд плей-офф

Сегодня, 28 марта, в волейбольной Суперлиге среди мужчин начинается квалификационный раунд плей-офф, по итогам которого четыре команды пройдут в следующий этап. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Чемпионат России — 2023. Мужчины. Суперлига. Квалификационный раунд

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — начало матча в 15:00 мск.

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Белогорье» (Белгород) — начало матча в 17:00 мск.

«Факел» (Новый Уренгой) — «Урал» (Уфа) — матч стартует в 17:00 мск.

АСК (Нижний Новгород) — «Кузбасс» (Кемерово) — начало матча в 19:00 мск.

С результатами встреч можно ознакомиться здесь.